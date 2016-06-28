Министры соберутся на заседание правительства 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Заседание Кабинета министров Украины состоится 1 июля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил представитель главы правительства Дмитрий Столярчук, передает УНН.
"Очередное заседание Правительства состоится в пятницу, 1 июля", - написал Д.Столярчук.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Германию, что стало первым европейским визитом главы украинского правительства, который занял эту должность в апреле.