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15 марта, 19:03 • 116197 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169736 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132179 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113829 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106051 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101872 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136416 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132490 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Министры соберутся на заседание правительства 1 июля

Министры соберутся на заседание правительства 1 июля

Киев • УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Заседание Кабинета министров Украины состоится 1 июля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил представитель главы правительства Дмитрий Столярчук, передает УНН.

"Очередное заседание Правительства состоится в пятницу, 1 июля", - написал Д.Столярчук.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Германию, что стало первым европейским визитом главы украинского правительства, который занял эту должность в апреле.

Украинские Национальные Новости

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