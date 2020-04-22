Министры стран ОПЕК обсудили драматическую ситуацию на рынке нефти

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32529 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78085 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101586 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127876 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128596 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171816 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157141 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Министры стран ОПЕК обсудили драматическую ситуацию на рынке нефти

Министры стран ОПЕК обсудили драматическую ситуацию на рынке нефти

Киев  •  УНН

 • 23061 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что несколько министров из стран-членов картеля и из стран-союзников провели 21 апреля консультации для обсуждения снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Организация заявила, что министры проводили "неофициальную телеконференцию для мозгового штурма по текущей драматической ситуации на рынке нефти". Из сообщения непонятно, участвовали ли в совещании представители крупных производителей, таких как Россия и Саудовская Аравия.

Напомним, цены на нефть продолжили свое падение в начале текущей недели. Фьючерсы на американскую нефть WTI достигшие 20 апреля отрицательное значений, котировки эталонного североморского сорта нефти Brent опустились 21 апреля до минимальных, с 2001 году показателей.

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