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Министр социальной политики рассказала о видах и механизмах предоставления социальной поддержки в громадах

Киев • УНН

 • 23039 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Каждая объединенная территориальная громада должна создать социальный отдел по оказанию различных видов социальной поддержки, заявила в интервью Радио Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.

Министр социальной политики рассказала о видах и механизмах предоставления социальной поддержки в громадах

"Громады должны принимать людей, мы им предоставили инструмент - называется он "социальная громада". Каждая громада должна создать социальный отдел, иметь вот эту "социальную громаду" и принимать людей на оформление 67 видов социальной поддержки. Это и льготы, и выплаты, и субсидии. Человек приходит в громаду и заполняет этот документ. Документ передается уже на районный уровень, где идет назначения и контроль за правильностью такой выплаты", - рассказала Лазебная.

Она не исключила, что в вопросе начисления социальных выплат могут возникнуть ошибки из-за "человеческого фактора", поэтому необходимы тщательные проверки.

"Человеческий фактор, можно ошибиться, можно человеку недоначислить или отказать. И это надо проверять. Человек должен получить все, что ему положено, и где он имеет право, на какую помощь, и чтобы все это было в соответствии с законом", - сказала министр, добавив, что такие проверки сначала проходят на районном, а затем областном уровне.

Напомним, система "Социальная громада" от Минсоцполитики объединяет в единой информационной среде офисы приема документов от населения. Система была разработана, в частности, как веб-приложение, для приближения административных услуг социального характера жителям объединенных территориальных громад (ОТГ).

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