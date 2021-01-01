Міністр соціальної політики розповіла про види та механізми надання соціальної підтримки в громадах

“Громади мають приймати людей, ми їм надали інструмент — називається він „соціальна громада“. Кожна громада має у себе створити соціальний відділ, мати ось цю „соціальну громаду“ і приймати людей на оформлення 67 видів соціальної підтримки. Це і пільги, і виплати, і субсидії. Людина приходить в громаду і заповнює цей документ. Документ передається вже на районний рівень, де йде призначення і контроль за правильністю такої виплати”, — розповіла Лазебна.

Вона не виключила, що в питанні нарахування соціальних виплат можуть виникнути помилки через “людський фактор”, тому необхідні ретельні перевірки.

“Людський фактор, можна помилитися, можна людині недонарахувати або відмовити. І це треба перевіряти. Людина має отримати все, що їй призначено, і де вона має право, на яку допомогу, і щоб все це було відповідно до закону”, — сказала міністр, додавши, що такі перевірки спочатку проходять на районному, а потім обласному рівні.

Нагадаємо, система “Соціальна громада” від Мінсоцполітики об’єднує у єдиному інформаційному середовищі офіси прийому документів від населення. Система була розроблена, зокрема, як веб-додаток, для наближення адміністративних послуг соціального характеру до мешканців об’єднаних територіальних громад (ОТГ).