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Министр обороны ФРГ призвал немцев привыкать к мысли, что в Европе снова возможна война

Киев • УНН

 • 39922 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Германии нужны «изменения менталитета», а немцы должны привыкнуть к мысли, что война в Европе возможна, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Министр обороны ФРГ призвал немцев привыкать к мысли, что в Европе снова возможна война

Цитата

«Нам придется снова привыкнуть к мысли, что в Европе может существовать угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне. Мы должны быть готовы к обороне. И подготовить к этому вооруженные силы и общество», - сказал Писториус в интервью каналу ZDF.

Детали

Писториус не согласен с тем, что модернизация Бундесвера продвигается слишком медленно. Он отметил, что контракты заключены на две трети суммы специального фонда в 100 миллиардов евро и что двигаться с большей скоростью невозможно. Министр добавил, что за последние 30 лет без конфронтации в Европе много оборудования износилось и не может быть восстановлено за 19 месяцев. Однако он спрогнозировал, что через несколько лет армия Германии будет выглядеть иначе. При этом, по словам Писториуса, Бундесвер уже является одной из сильнейших вооруженных сил НАТО в Европе.

Дополнение

Писториус также прокомментировал войну на Ближнем Востоке, заявив, что Германия признает право Израиля на самооборону, но хочет использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Речь идет о праве Израиля на самооборону и его праве на существование. И Германия явно одна из тех, кто безоговорочно говорит "да" этому праву. Наша задача - стоять на стороне Израиля", - сказал он.

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