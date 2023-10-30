Міністр оборони ФРН закликав німців звикати до думки, що у Європі знову можлива війна

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12339 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 78032 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158311 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 157286 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128771 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134879 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86424 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93579 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99189 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89849 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6164 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 9116 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8576 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 8420 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 5248 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 157289 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225990 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375089 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311331 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15534 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32340 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29086 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128772 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міністр оборони ФРН закликав німців звикати до думки, що у Європі знову можлива війна

Київ • УНН

 • 39922 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Німеччині потрібні «зміни менталітету», а німці мають звикнути до думки, що війна в Європі можлива, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на Die Zeit.

Міністр оборони ФРН закликав німців звикати до думки, що у Європі знову можлива війна

Цитата

«Нам доведеться знову звикнути до думки, що в Європі може існувати загроза війни. А це означає, що ми повинні бути готові до війни. Ми повинні бути готові до оборони. І підготувати до цього збройні сили і суспільство», - сказав Пісторіус в інтерв’ю каналу ZDF.

Деталі

Пісторіус не згоден з тим, що модернізація Бундесверу просувається занадто повільно. Він зазначив, що контракти укладені на дві третини суми спеціального фонду в 100 мільярдів євро і що рухатися з більшою швидкістю неможливо. Міністр додав, що за останні 30 років без конфронтації в Європі багато обладнання зносилося і не може бути відновлено за 19 місяців. Однак він спрогнозував, що за кілька років армія Німеччини виглядатиме інакше. При цьому, за словами Пісторіуса, Бундесвер уже є однією з найсильніших збройних сил НАТО в Європі.

Доповнення

Пісторіус також прокоментував війну на Близькому Сході, сказавши, що Німеччина визнає право Ізраїлю на самооборону, але хоче використовувати свій вплив для недопущення подальшої ескалації.

"Ідеться про право Ізраїлю на самооборону і його право на існування. І Німеччина явно є однією з тих, хто беззастережно каже "так" цьому праву. Наше завдання - стояти на боці Ізраїлю", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині заявили, що найближчі кілька років росія буде загрозою

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42