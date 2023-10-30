Міністр оборони ФРН закликав німців звикати до думки, що у Європі знову можлива війна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Німеччині потрібні «зміни менталітету», а німці мають звикнути до думки, що війна в Європі можлива, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на Die Zeit.
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«Нам доведеться знову звикнути до думки, що в Європі може існувати загроза війни. А це означає, що ми повинні бути готові до війни. Ми повинні бути готові до оборони. І підготувати до цього збройні сили і суспільство», - сказав Пісторіус в інтерв’ю каналу ZDF.
Деталі
Пісторіус не згоден з тим, що модернізація Бундесверу просувається занадто повільно. Він зазначив, що контракти укладені на дві третини суми спеціального фонду в 100 мільярдів євро і що рухатися з більшою швидкістю неможливо. Міністр додав, що за останні 30 років без конфронтації в Європі багато обладнання зносилося і не може бути відновлено за 19 місяців. Однак він спрогнозував, що за кілька років армія Німеччини виглядатиме інакше. При цьому, за словами Пісторіуса, Бундесвер уже є однією з найсильніших збройних сил НАТО в Європі.
Доповнення
Пісторіус також прокоментував війну на Близькому Сході, сказавши, що Німеччина визнає право Ізраїлю на самооборону, але хоче використовувати свій вплив для недопущення подальшої ескалації.
"Ідеться про право Ізраїлю на самооборону і його право на існування. І Німеччина явно є однією з тих, хто беззастережно каже "так" цьому праву. Наше завдання - стояти на боці Ізраїлю", - сказав він.
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