Министр культуры: наша цель - разблокировать археологические исследования на Почтовой площади

“Объект, на котором мы сейчас находимся, был найден несколько лет назад, он очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, ведь эти находки датируются X-XI веком. Эти фрагменты улиц древнего Киева является свидетельством нашей древней истории. Поэтому очень важно, чтобы наши специалисты открывали эти находки для Украины и всего мира”, — отметил министр культуры Евгений Нищук.

Министр культуры также отметил, что, учитывая важность данного вопроса, а также значимость и заинтересованность в его решении, как со стороны профессиональной среды, общественности так и важности на государственном уровне данной находки, ведомство ожидает быстрых действий со стороны КГГА с целью сохранения найденной достопримечательности.

Чиновник также добавил, что: “Министерство культуры с момента обнаружения памятника поддержало инициативу о предоставлении этому объекту статуса памятника национального значения, более того, год назад мы посылали в КГГА документ, о предоставлении нам учетной документации и решения консультативного совета КГГА отдела культурного наследия, в свою очередь дало бы нам возможность подготовить соответствующие нормативно-правовые акты для их утверждения, в частности, в этом году мы направили письмо повторно”.

Директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак особо отметил важность исторической находки и ее важности для сохранения культурного наследия страны и изучения многовековой истории Украины, отметив особые артефакты найденные во время раскопок, которые являются свидетельством уникальности истории страны для мировой истории.

По итогам выездного заседания была достигнута договоренность уже 19 июля провести совещание консультативного совета КГГА с целью оперативного рассмотрения Минкультуры соответствующих материалов, предусмотренных нормативными предписаниями действующего законодательства.

Как сообщал УНН, в Минкульте напомнили, кто должен заботиться о памятниках исторического наследия.