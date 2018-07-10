Міністр культури: наша мета - розблокувати археологічні дослідження на Поштовій площі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві, за участі представників Міністерства культури України, КМДА, пам’яткоохоронних громадських об’єднань відбулась виїзна нарада, присвячена питанням вирішення долі історичної пам’ятки — ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства культури України.

“Об’єкт, на якому ми зараз знаходимося, було віднайдено кілька років тому, він надзвичайно цікавий та цінний з археологічної та історичної точки зору, адже ці знахідки датуються Х-ХІ століттям. Ці фрагменти вулиць стародавнього Києва є свідченням нашої прадавньої історії. Тому дуже важливо, щоб наші фахівці відкривали ці знахідки для України та всього світу”, — зазначив Міністр культури Євген Нищук.

Міністр культури також зазначив, що враховуючи важливість порушеного питання , а також значущість та зацікавленість у його вирішенні, як з боку фахового середовища, громадськості так і важливості на державному рівні даної знахідки, відомство очікує найшвидших дій з боку КМДА з метою збереження віднайденої пам’ятки.

Чиновник також додав, що: “Міністерство культури з моменту виявлення пам’ятки підтримало ініціативу щодо надання цьому об’єкту статусу пам’ятки національного значення, більше того, рік тому ми надсилали до КМДА документ, щодо надання нам облікової документації та рішення консультативної ради КМДА відділу культурної спадщини, що в свою чергу надало б нам можливість підготувати відповідні нормативно-правові акти для їх утвердження, зокрема, в цьому році ми надіслали лист повторно”.

Директор Центру археології Києва при Інституті археології НАН України Михайло Сагайдак особливо наголосив на важливості історичної знахідки та її важливості для збереження культурного надбання країни та вивчення багатовікової історії України, відзначивши особливі артефакти віднайдені під час розкопок, які є свідченням унікальності історії країни для світової історії.

За підсумками виїзного засідання було досягнуто домовленості вже 19 липня провести нараду консультативної ради КМДА з метою оперативного розгляду Мінкультури відповідних матеріалів, передбачених нормативними приписами діючого законодавства.

Як повідомляв УНН, у Мінкульті нагадали, хто має опікуватися пам’ятками історичної спадщини.

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