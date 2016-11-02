Министр информационной политики встретился с адвокатом журналиста Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во вторник министр информационной политики Украины Юрий Стець встретился с Марком Феджином, адвокатом арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
"Для Министерства информационной политики Украины, как органа исполнительной власти, который занимается журналистами, освобождение Романа Сущенко - это не просто работа, это - миссия. Судьба журналиста Сущенко - это отношение нынешней "путинской власти" к независимой Украине", - отметил во время встречи М.Фейгин.
Ю.Стець в свою очередь пообещал, что будет делать все возможное для возвращения Р.Сущенко.
"Я буду делать все возможное, чтобы журналист Украинского национального информационного агентства "Укринформ" вернулся к своей семье и к своей работе как можно скорее", - сказал министр.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.