Министр информационной политики встретился с адвокатом журналиста Р.Сущенко

"Для Министерства информационной политики Украины, как органа исполнительной власти, который занимается журналистами, освобождение Романа Сущенко - это не просто работа, это - миссия. Судьба журналиста Сущенко - это отношение нынешней "путинской власти" к независимой Украине", - отметил во время встречи М.Фейгин.

Ю.Стець в свою очередь пообещал, что будет делать все возможное для возвращения Р.Сущенко.

"Я буду делать все возможное, чтобы журналист Украинского национального информационного агентства "Укринформ" вернулся к своей семье и к своей работе как можно скорее", - сказал министр.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.