Міністр інформаційної політики зустрівся з адвокатом журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок міністр інформаційної політики України Юрій Стець зустрівся з Марком Фейгіном, адвокатом арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.
“Для Міністерства інформаційної політики України, як органа виконавчої влади, що опікується журналістами, визволення Романа Сущенка — це не просто робота, це — місія. Доля журналіста Сущенка — це відношення нинішньої „путінської влади“ до незалежої України”, — зазначив під час зустрічі М.Фейгін.
Ю.Стець своєю чергою пообіцяв, що робитиме усе можливе для повернення Р.Сущенка.
“Я буду робити все можливе, щоб журналіст Українського національного інформаційного агенства „Укрінформ“ повернувся до своєї сім’ї і до своєї роботи якнайшвидше”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.