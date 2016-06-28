Министр финансов Германии готов консультировать процесс приватизации в Украине

"Мы готовы помогать, консультировать, делиться опытом приватизации", - заявил он.

В.Гройсман отметил, что от правительства Украины будут определены ответственные за взаимодействие с немецкой стороной в направлениях сотрудничества по энергоэффективности, реформированию украинской таможни и в сфере приватизации.

В свою очередь Вольфганг Шойбле подчеркнул готовность Германии поддерживать Украину и Правительство на пути реформ.

"Перед вами стоит огромная задача, и мы будем вас поддерживать", - сказал министр финансов Германии.