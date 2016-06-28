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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Міністр фінансів Німеччини готовий консультувати процес приватизації в Україні

Міністр фінансів Німеччини готовий консультувати процес приватизації в Україні

Київ • УНН

 • 6388 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле під час зустрічі із Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом висловив готовність надати консультативну підтримку процесу приватизації в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Ми готові допомагати, консультувати, ділитися досвідом щодо приватизації”, — заявив він.

В.Гройсман зазначив, що від Уряду України будуть визначені відповідальні за взаємодію із німецькою стороною у напрямках співпраці щодо енергоефективності, реформуванні української митниці та в сфері приватизації.

У свою чергу Вольфґанґ Шойбле підкреслив готовність Німеччини підтримувати Україну та Уряд на шляху реформ.

“Перед вами стоїть величезне завдання, і ми будемо вас підтримувати”, — сказав міністр фінансів Німеччини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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