Міністр фінансів Німеччини готовий консультувати процес приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле під час зустрічі із Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом висловив готовність надати консультативну підтримку процесу приватизації в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Ми готові допомагати, консультувати, ділитися досвідом щодо приватизації”, — заявив він.
В.Гройсман зазначив, що від Уряду України будуть визначені відповідальні за взаємодію із німецькою стороною у напрямках співпраці щодо енергоефективності, реформуванні української митниці та в сфері приватизації.
У свою чергу Вольфґанґ Шойбле підкреслив готовність Німеччини підтримувати Україну та Уряд на шляху реформ.
“Перед вами стоїть величезне завдання, і ми будемо вас підтримувати”, — сказав міністр фінансів Німеччини.