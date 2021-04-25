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Министр экономики Германии призвал не связывать "Северный поток - 2" и Навального

Министр экономики Германии призвал не связывать "Северный поток - 2" и Навального

Киев  •  УНН

 • 13955 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не следует связывать с делом российского оппозиционера Алексея Навального. Такую точку зрения министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайер издание медиагруппы Funke приводит в воскресенье, 25 апреля, передает УНН.

Что известно

Министр считает, что принимать решение по проекту следует независимо от отдельных случаев, связанных с правами человека.

При этом Альтмайер призвал Россию соблюдать международные стандарты прав человека и в случае с политиком, помещенным в исправительную колонию во Владимирской области. Немедленное освобождение Навального стало бы лучшим решением ситуации, считает немецкий министр.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает “Северный поток — 2”, хотя в стране есть и немало его критиков.

Преследования оппозиционера в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства “Новичок”. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” в реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Политик с 31 марта более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему должное медицинское обслуживание. На следующий день врачи оппозиционера сообщили, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения еще 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призвали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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