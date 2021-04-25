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Міністр економіки Німеччини закликав не пов'язувати "Північний потік - 2" і Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" не слід пов'язувати зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. Таку точку зору міністра економіки та енергетики Німеччини Петера Альтмайера видання медіагрупи Funke наводить у неділю, 25 квітня, передає УНН

Що відомо

Міністр вважає, що приймати рішення щодо проекту слід незалежно від окремих випадків, пов’язаних з правами людини.

При цьому Альтмайер закликав Росію дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і у випадку з політиком, поміщеним в виправну колонію у Володимирській області. Негайне звільнення Навального стало б найкращим рішенням ситуації, вважає німецький міністр.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. У той же час уряд ФРН підтримує “Північний потік — 2”, хоча в країні є і чимало його критиків.

Переслідування опозиціонера в Росії

Олексій Навальний був затриманий в середині січня відразу після повернення з Німеччини, де проходив лікування і реабілітацію після отруєння його в Росії бойовою речовиною сімейства “Новачок”. Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців. Він знаходиться у виправній колонії у Володимирській області.

Політик з 31 березня більше 3 тижнів тримав голодівку в знак протесту проти недопуску до нього лікарів. По всій Росії 21 квітня пройшли масові акції з вимогою звільнити Навального, а також надати йому належне медичне обслуговування. На наступний день лікарі опозиціонера повідомили, що їх пацієнта на тлі підтримки світової спільноти і громадської думки ще 20 квітня, перевели в цивільну лікарню міста Володимира.

ЄС, США, Велика Британія і країни Балтії закликали російську владу забезпечити політика належним медичним обслуговуванням і дозволити йому спілкуватися з адвокатами. Захід наполягає на негайному і беззастережне звільнення Навального і повному розслідуванні його отруєння.

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