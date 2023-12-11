В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой

Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто шаги реформ и защиту прав меньшинств, договорившись о сотрудничестве в сфере отраслевого законодательства. Это имеет ключевое значение для дальнейшего вступления Украины в ЕС без стратегических изменений.