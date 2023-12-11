В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой
Киев • УНН
Украинские чиновники выпустили видео с советами по безопасности зимой, включая рекомендации по безопасному использованию генераторов, подчеркивая необходимость эксплуатации на открытом воздухе и надлежащего хранения топлива.
Правоохранители презентовали видеоролик о том, что делать, чтобы перезимовать безопасно. В частности, в МВД украинцам напомнили, правила обращения с генератором, передает УНН.
З наступлением холодов враг будет пытаться нанести удары по нашей энергосистеме и оставить украинцев без электричества и тепла Напоминаем базовые правила, чтобы сделать вашу зиму безопасной. - предупредили в МВД.
Детали
Правоохранители напомнили главные правила эксплуатации генератора.
Пользоваться генератором необходимо только на открытом воздухе.
Держите устройство сухим.
Делайте перерывы в работе генератора.
Покупайте только сертифицированную продукцию. Соблюдайте инструкции по эксплуатации.
Ограничьте доступ посторонних лиц и животных.
Запрещено объединять генераторы в цепь.
Горючее следует хранить отдельно от генератора.
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В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой
Украинские чиновники выпустили видео с советами по безопасности зимой, включая рекомендации по безопасному использованию генераторов, подчеркивая необходимость эксплуатации на открытом воздухе и надлежащего хранения топлива.
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