Министерство труда США подало иск на Google
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство труда США через суд угрожает запретить Google вести бизнес с федеральным правительством, если интернет-компания не передаст конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, юристы из министерства труда в среду подали соответствующий иск в суд по административным делам.
В исковой жалобе указывается, что Google неоднократно отказывалась предоставлять министерству информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию.
Юристы объяснили, что эта информация министерству необходима, чтобы удостовериться, что в Калифорнийской компании нет дискриминации в отношении служащих по половым или расовым признакам.
Представители Google заявили, что в ответ на запросы министерства труда предоставили сотни тысяч данных по своим сотрудникам, но отказались предоставлять данные по определенным требованиям министерства, которые в компании расценили как "посягательство на личную информацию".
Как сообщал УНН, в России начал действовать "налог на Google".