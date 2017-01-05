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Міністерство праці США подало позов на Google

Міністерство праці США подало позов на Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство праці США через суд погрожує заборонити Google вести бізнес з федеральним урядом, якщо інтернет-компанія не передасть конфіденційну інформацію про тисячі своїх службовців, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, юристи з міністерства праці в середу подали відповідний позов до суду в адміністративних справах.

У позовній скарзі, вказується, що Google неодноразово відмовлялася надавати міністерству інформацію про компенсаційні виплати службовцям і іншу інформацію.

Юристи пояснили, що ця інформація міністерству необхідна, щоб упевнитися, що в Каліфорнійській компанії немає дискримінації щодо службовців за статевими або расовими ознаками.

Представники Google заявили, що у відповідь на запити міністерства праці надали сотні тисяч даних по своїм співробітникам, але відмовилися надавати дані за певними вимогами міністерства, які в компанії розцінили як “зазіхання на особисту інформацію”.

Як повідомляв УНН, у Росії почав діяти “податок на Google”.

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