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Министерство армии США может возглавить женщина

Министерство армии США может возглавить женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Джо Байден выбрал Кристин Вормут первой женщиной на пост главы Министерства армии США. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В случае утверждения Сенатом госпожа Вормут, которая была самым высоким должностным лицом Министерства обороны в конце администрации Обамы, взяла бы под свой контроль крупнейшую ветвь войск в то время, когда вооруженные службы борются с рядом проблем, включая отсеивания правых экстремистов из своих рядов и противостояния растущим угрозам со стороны Китая и России.

Госпожа Вормут, присоединится к другим женщинам, назначенных на высшие должности в Пентагоне, в частности Кэтлин Хикс, заместителя министра обороны, и Келли Магсамен, начальника штаба министра обороны Ллойда Остина.

Дополнительно

Вормут начала свою правительственную карьеру в 1996 году в политическом офисе Пентагона, она в конце концов возглавляла с 2014 по 2016 год. Она также работала на руководящих должностях, занимающихся вопросами международной политики безопасности и обороны в корпорации RAND и Центре стратегических и международных исследований, двух исследовательских учреждениях в Вашингтоне.

Напомним

Сенат США одобрил кандидатуру Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. Это первое трансгендерное лицо, занимающее должность такого уровня в Америке.

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