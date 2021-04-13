Министерство армии США может возглавить женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Джо Байден выбрал Кристин Вормут первой женщиной на пост главы Министерства армии США. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В случае утверждения Сенатом госпожа Вормут, которая была самым высоким должностным лицом Министерства обороны в конце администрации Обамы, взяла бы под свой контроль крупнейшую ветвь войск в то время, когда вооруженные службы борются с рядом проблем, включая отсеивания правых экстремистов из своих рядов и противостояния растущим угрозам со стороны Китая и России.
Госпожа Вормут, присоединится к другим женщинам, назначенных на высшие должности в Пентагоне, в частности Кэтлин Хикс, заместителя министра обороны, и Келли Магсамен, начальника штаба министра обороны Ллойда Остина.
Дополнительно
Вормут начала свою правительственную карьеру в 1996 году в политическом офисе Пентагона, она в конце концов возглавляла с 2014 по 2016 год. Она также работала на руководящих должностях, занимающихся вопросами международной политики безопасности и обороны в корпорации RAND и Центре стратегических и международных исследований, двух исследовательских учреждениях в Вашингтоне.
Напомним
Сенат США одобрил кандидатуру Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. Это первое трансгендерное лицо, занимающее должность такого уровня в Америке.