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Міністерство армії США може очолити жінка

Міністерство армії США може очолити жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент США Джо Байден обрав Крістін Вормут першою жінкою на посаді глави Міністерства армії США. Про це пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

У разі затвердження Сенатом пані Вормут, яка була найвищим посадовим особою Міністерства оборони в кінці адміністрації Обами, взяла б під свій контроль найбільшу гілку військ у той час, коли збройні служби борються з рядом проблем, включаючи відсіювання правих екстремістів зі своїх лав та протистояння зростаючим загрозам з боку Китаю та Росії.

Пані Вормут, приєднається до інших жінок, призначених на найвищі посади в Пентагоні, зокрема Кетлін Хікс, заступника міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальника штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

Додатково

Вормут розпочала свою урядову кар'єру в 1996 році в політичному офісі Пентагону, який вона врешті-решт очолювала з 2014 по 2016 рік. Вона також працювала на керівних посадах, що займаються питаннями міжнародної політики безпеки та оборони в корпорації RAND та Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, двох дослідницьких установах у Вашингтоні.

Нагадаємо

Сенат США схвалив кандидатуру Рейчел Левайн на посаду помічника міністра охорони здоров'я США. Це перша трансгендерна особа, яка займає посаду такого рівня в Америці.

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