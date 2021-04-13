Міністерство армії США може очолити жінка

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У разі затвердження Сенатом пані Вормут, яка була найвищим посадовим особою Міністерства оборони в кінці адміністрації Обами, взяла б під свій контроль найбільшу гілку військ у той час, коли збройні служби борються з рядом проблем, включаючи відсіювання правих екстремістів зі своїх лав та протистояння зростаючим загрозам з боку Китаю та Росії.

Пані Вормут, приєднається до інших жінок, призначених на найвищі посади в Пентагоні, зокрема Кетлін Хікс, заступника міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальника штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

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Вормут розпочала свою урядову кар'єру в 1996 році в політичному офісі Пентагону, який вона врешті-решт очолювала з 2014 по 2016 рік. Вона також працювала на керівних посадах, що займаються питаннями міжнародної політики безпеки та оборони в корпорації RAND та Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, двох дослідницьких установах у Вашингтоні.

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Сенат США схвалив кандидатуру Рейчел Левайн на посаду помічника міністра охорони здоров'я США. Це перша трансгендерна особа, яка займає посаду такого рівня в Америці.