Мининфраструктуры закупит 78 пунктов для "взвешивания" грузовиков

“Мы сейчас имеем более 30 (пунктов контроля веса грузовиков — ред.), объявили тендер и он сейчас завершается, который проводится „Укртрансинспекцией“ и предполагается дополнительно закупить 78 пунктов контроля веса”, — сказал министр.

По его словам, в Минифраструктуры выступают с категорическим запретом передвижения грузовиков с общей массой более 40 тонн, поскольку они “уничтожают дороги”.

Министр пояснил, что при многих правительствах к 2013 году дороги ремонтировались очень некачественно “и они не пережили свой срок эксплуатации”.

“Минимальная эксплуатация должна быть 10-15 лет, а у нас 1-2, максимум 3 года — и дороги уже деформируются. Во-первых, это некачественная работа и, во-вторых, это нагрузки на украинские дороги. Я надеюсь, что в этом году мы еще больше усилим контроль за движением грузовиков по дорогам Украины”, - сказал В.Омелян.

По его информации, на сегодня грузовики превышают нагрузки не более 10%.

“Мы стараемся эту цифру сократить до минимума путем мобильного контроля, который является внезапным на любых участках, а также со следующего года будем строить автоматизированные станции габаритного контроля, в режиме онлайн будут подавать информацию о движении грузовиков”, — сообщил министр.

По словам В.Омеляна, сегодня такие пункты контроля уже работают по всей Украине и таким образом удалось прекратить прежние массовые случаи перевозки грузов массой 130-150 тонн, что очень вредило дорогам.

“Сейчас таких случаев уже нет. Мы фиксируем перегрузки до 60 тонн, но это тоже очень плохо влияет на состояние дорожного полотна”, - добавил чиновник.

Как сообщал УНН, из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре.