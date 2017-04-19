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Мінінфраструктури закупить 78 пунктів для "зважування" вантажівок

Мінінфраструктури закупить 78 пунктів для "зважування" вантажівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури планує закупити 78 пунктів контролю ваги і вантажівках для контролю та недопущення пересування вантажівок загальною масою більше 40 тонн, оскільки це шкодить дорожньому полотну. Про це в журналістам в уряді повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Ми зараз маємо більше 30 (пунктів контролю ваги вантажівок — ред.), оголосили тендер і він зараз завершується, який проводиться "Укртрансінспекцією" і передбачається додатково закупити 78 пунктів контролю ваги”, — сказав міністр.

За його словами, у Мініфраструктури виступають із категоричною забороною пересування вантажівок із загальною масою більше 40 тонн, оскільки вони "знищують дороги".

Міністр пояснив, що за багатьох урядів до 2013 року дороги ремонтувалися дуже неякісно “і вони не пережили свій термін експлуатації”.

“Мінімальна експлуатація мала бути 10-15 років, а у нас 1-2, максимум 3 роки і дороги вже деформуються. По-перше, це неякісна робота і по-друге, це перевантаження на українських шляхах. Я сподіваюся, що цього року ми ще більше посилимо контроль за рухом вантажівок шляхами України”, — сказав В.Омелян.

За його інформацією, на сьогодні вантажівки перевищують навантаження не більше 10%.

"Ми стараємося цю цифру скоротити до мінімуму шляхом мобільного контролю, який є раптовим на будь-яких ділянках, а також з наступного року будемо споруджувати автоматизовані станції габаритного контролю, які в режимі онлайн будуть подавати інформацію про рух вантажівок", - повідомив міністр.

За словами В.Омеляна, на сьогодні такі пункти контролю вже працюють по всій Україні і таким чином вдалося припинити раніше масові випадки перевезення вантажів масою 130-150 тонн, що дуже шкодило дорогам.

“Зараз таких випадків вже немає. Ми фіксуємо перевантаження до 60 тонн, але це теж дуже погано впливає на стан дорожнього полотна”, — додав чиновник.

Як повідомляв УНН, через снігопад обмежено рух вантажівок у Дніпрі.

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