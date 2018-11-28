Минимальные победы принесли "Ювентусу" и "МЮ" путевки в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В группе Н состоялись два поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
В противостоянии туринского “Ювентуса” и испанской “Валенсии” победа досталась лидеру квартета. Среди итальянцев на 59 минуте отличился Марио Манджукич, который замкнул прострел Роналду (португалец эффектно на дриблинге раскачал защитника, избавился от опеки и отдал результативный пас) — 1:0.
“Манчестер Юнайтед” в домашней игре были проблемы с аутсайдером квартета швейцарским “Янг Бойз”. Только в компенсированное время “красные дьяволы” вырвали три очка благодаря голу в нижний угол ворот от штатного бомбардира Лукаку (1:0).
Отметим, что “Ювентус” набрал 12 очков и удерживает первую строчку группы, “Манчестер Юнайтед” 10 Оба клуба пробились в 1/8 финала турнира, ведь в “Валенсии” только 5 пунктов, а в “Янг Бойз” — 1.