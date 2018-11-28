Минимальные победы принесли "Ювентусу" и "МЮ" путевки в плей-офф Лиги чемпионов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97642 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105864 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141310 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133307 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126891 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166021 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Минимальные победы принесли "Ювентусу" и "МЮ" путевки в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В группе Н состоялись два поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

В противостоянии туринского “Ювентуса” и испанской “Валенсии” победа досталась лидеру квартета. Среди итальянцев на 59 минуте отличился Марио Манджукич, который замкнул прострел Роналду (португалец эффектно на дриблинге раскачал защитника, избавился от опеки и отдал результативный пас) — 1:0.

“Манчестер Юнайтед” в домашней игре были проблемы с аутсайдером квартета швейцарским “Янг Бойз”. Только в компенсированное время “красные дьяволы” вырвали три очка благодаря голу в нижний угол ворот от штатного бомбардира Лукаку (1:0).

Отметим, что “Ювентус” набрал 12 очков и удерживает первую строчку группы, “Манчестер Юнайтед” 10 Оба клуба пробились в 1/8 финала турнира, ведь в “Валенсии” только 5 пунктов, а в “Янг Бойз” — 1.

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