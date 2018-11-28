Мінімальні перемоги принесли "Ювентусу" і "МЮ" путівки в плей-оф Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У групі Н відбулися два поєдинки п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

У протистоянні туринського “Ювентуса” та іспанської “Валенсії” перемога дісталася лідеру квартету. За італійців на 59 хвилині відзначився Маріо Манджукіч, який замкнув простріл Роналду (португалець ефектно на дриблінгу розкачав захисника, позбувся опіки та віддав результативний пас) — 1:0.

“Манчестер Юнайтед” у домашній грі мав проблеми із аутсайдером квартету швейцарським “Янг Бойзом”. Тільки у компенсований час “червоні дияволи” вирвали три очки завдяки голу в нижній кут воріт від штатного бомбардира Ромелу Лукаку (1:0).

Відзначимо, що “Ювентус” набрав 12 очок і втримує першу сходинку групи, “Манчестер Юнайтед” має 10. Обидва клуби пробилися до 1/8 фіналу турніру, адже у “Валенсії” тільки 5 пунктів, а у “Янг Бойз” — 1.

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