Минимальная зарплата с 2017 года составит 3 200 грн - В.Гройсман (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3 200 грн. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы предлагаем, чтобы в 2017 году минимальная заработная плата в стране составляла 3200 грн. Мы с вами обеспечим двукратное увеличение минимальной заработной платы", - заявил он.
То есть, уточнил премьер, с 1 января 2017 г. ни один гражданин Украины не будет получать меньше 3200 грн.