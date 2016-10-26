Минимальная зарплата с 2017 года составит 3 200 грн - В.Гройсман (расширено)

"Мы предлагаем, чтобы в 2017 году минимальная заработная плата в стране составляла 3200 грн. Мы с вами обеспечим двукратное увеличение минимальной заработной платы", - заявил он.

То есть, уточнил премьер, с 1 января 2017 г. ни один гражданин Украины не будет получать меньше 3200 грн.