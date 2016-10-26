Мінімальна зарплата з 2017 року становитиме 3200 грн - В.Гройсман (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 грн. Ми з вами забезпечимо двократне збільшення мінімальної заробітної плати", - заявив він.
Тобто, уточнив Прем'єр, з 1 січня 2017 року жоден громадянин України не отримуватиме менше 3200 грн.