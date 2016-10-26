Минимальная зарплата с 2017 года составит 3200 грн - В.Гройсман (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3200 грн. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы предлагаем, чтобы в 2017 году минимальная заработная плата в стране составляла 3200 грн. Мы обеспечим в стране двукратное увеличение минимальной заработной платы", - заявил премьер.