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Мінімальна зарплата з 2017 року становитиме 3200 грн - В.Гройсман (доповнено)

Мінімальна зарплата з 2017 року становитиме 3200 грн - В.Гройсман (доповнено)

Київ • УНН

 • 22314 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 грн. Ми забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати”, — заявив Прем’єр.

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.

Українські Національні Новини

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