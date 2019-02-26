Мингарелли: в ближайшие недели в Украине увеличится количество дезинформации с РФ

"И вы можете быть уверены, что в следующие несколько недель будет число новостей, преимущественно фейковых новостей, которые будут призваны попытаться повлиять на ваш выбор, выбор украинцев на предстоящих выборах. И поэтому очень важно для нас осознать это, и попытаться противодействовать этой дезинформационной деятельности", - подчеркнул Мингарелли.



Также дипломат отметил, что на Западе информация об Украине искажена.



"Украину воспринимают в Западной Европе и в целом в Западном мире таким образом, что это не имеет ничего общего с реальностью этой страны", - заявил Мингарелли.



Как сообщал УНН, согласно данным украинской разведки, Россия планирует потратить на мероприятия по вмешательству в выборы в Украине 300 млн долларов.



