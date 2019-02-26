Мінгареллі: у найближчі тижні в Україні зросте кількість дезінформації з РФ

”І ви можете бути впевненими, що у наступні декілька тижнів буде число новин, переважно фейкових новин, які будуть покликані спробувати вплинути на ваш вибір, на вибір українців на майбутніх виборах. І тому дуже важливо для нас усвідомити це, і спробувати протидіяти цій дезінформаційній діяльності”, - наголосив Мінгареллі.



Також дипломат зазначив, що на Заході інформація про Україну спотворена.



”Україну сприймають у Західній Європі і загалом у Західному світі таким чином, що це не має нічого спільного з реальністю цієї країни”, - заявив Мінгареллі.



Як повідомляв УНН, згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні 300 млн доларів.



