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Минфин: расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 2,3%

Минфин: расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 2,3%

Киев  •  УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Расходы государственного бюджета за январь-сентябрь 2018 составили 680,6 млрд грн и без учета расходов на обслуживание долга выросли на 23,1% (на 11,5 млрд грн), при этом расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 2,3% (на 2 млрд грн) по сравнению с прошлогодними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Расходы общего фонда государственного бюджета на заработную плату с начислениями возросли по сравнению с января-сентября 2017 года на 28,2 млрд грн (30,8%) и составили 119,7 млрд грн; расходы на социальное обеспечение увеличились на 26,2 млрд грн, (28%) и составили 120 млрд грн", - добавили в пресс-службе.

Трансферт Пенсионному фонду за январь-сентябрь 2018 года профинансирован в объеме 108,1 млрд грн. Это на 30,4% (на 25,2 млрд грн) больше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Выполнение росписи - 100%.

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"Из государственного бюджета в местные бюджеты было перечислено 255,9 млрд грн из которых субвенции социальной защиты - 100,4 млрд грн (на 3,7 млрд грн, или на 3,8% больше чем в январе-сентябре 2017 года; образовательная субвенция - 45,7 млрд грн, (на 7 млрд грн или на 18%), медицинская субвенция - 45,3 млрд грн (на 4,6 млрд грн или на 11,2%) ", - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНН, за три квартала 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.

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