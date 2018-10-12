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Мінфін: витрати на обслуговування державного боргу зменшилися на 2,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Видатки державного бюджету за січень–вересень 2018 року склали 680,6 млрд грн і без урахування видатків на обслуговування боргу зросли на 23,1% (на 111,5 млрд грн), при цьому витрати на обслуговування державного боргу зменшилися на 2,3% (на 2 млрд грн) порівняно з минулорічними. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Видатки загального фонду державного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями зросли проти січня–вересня 2017 року на 28,2 млрд грн (30,8%) і склали 119,7 млрд грн; видатки на соціальне забезпечення збільшились на 26,2 млрд грн, (28%) і становили 120 млрд грн", - додали у прес-службі. 

Трансферт Пенсійному фонду за січень–вересень 2018 року профінансований в обсязі 108,1 млрд грн. Це на 30,4% (на 25,2 млрд грн) більше порівняно з січнем–вереснем 2017 року. Виконання розпису – 100%.

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"З державного бюджету до місцевих бюджетів було перераховано 255,9 млрд грн з яких субвенції соціального захисту – 100,4 млрд грн (на 3,7 млрд грн, або на 3,8% більше ніж у січні–вересні 2017 року; освітня субвенція – 45,7 млрд грн, (на 7 млрд грн або на 18%); медична субвенція – 45,3 млрд грн (на 4,6 млрд грн або на 11,2%)", - підкреслили у Мінфіні. 

Як повідомляв УНН, за три квартали 2018 року доходи державного бюджету  України зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.

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