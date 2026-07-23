Министерство финансов россии в июле уже в третий раз не смогло разместить облигации федерального займа (ОФЗ), поскольку инвесторы требовали более высокой доходности, которую ведомство считает неприемлемой. Это свидетельствует о снижении спроса на российский государственный долг на фоне роста финансовых потребностей кремля. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В СВР напомнили, что ОФЗ являются основным инструментом, с помощью которого правительство рф покрывает дефицит бюджета и рефинансирует старые долги. Основными покупателями таких ценных бумаг являются российские банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.

Как отметили в разведке, 24 июня и 8 июля минфин рф отменил аукционы из-за высокой волатильности рынка, поскольку инвесторы требовали такую доходность, которая существенно увеличила бы расходы государства на обслуживание долга.

14 июля российское финансовое ведомство попыталось изменить подход и предложило только флоатеры - облигации с плавающим купоном, снижающие риски для покупателей. Однако уже на следующий день минфин отклонил все заявки и на эти бумаги.

Проблема оказалась не в формате облигаций, а в том, что инвесторы вообще не готовы кредитовать государство без существенной премии за риск - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки отмечают, что отказ от невыгодных размещений лишь сдерживает падение стоимости уже обращающихся ОФЗ, но не решает главной проблемы. Потребность в финансировании бюджета переносится на следующие месяцы, когда россии придется занимать еще больше и по более высокой цене.

По данным СВР, план внутренних заимствований рф на третий квартал 2026 года предусматривает привлечение около 19,4 млрд долларов. После срыва аукциона 15 июля выполнить его без существенного повышения доходности облигаций выглядит маловероятным.

В разведке считают, что наиболее вероятным сценарием для кремля станет сочетание более дорогих заимствований с административным принуждением государственных банков покупать ненужные им облигации.

Это позволит избежать громкого дефолта, но привяжет банки к государству еще крепче, сократит кредитование бизнеса и фактически переложит бюджетную дыру на всю экономику, углубляя стагнацию, которую кремль выдает за стабильность - отметили в СВР.

Деловая активность в рф упала до самого низкого уровня с весны 2022 года - СЗР