Деловая активность в рф упала до самого низкого уровня с весны 2022 года - СЗР
Киев • УНН
Индикатор делового климата в россии в июне снизился до минус 3,6 пункта, что свидетельствует о преобладании негативных ожиданий среди бизнеса. В то же время растут инфляционные ожидания компаний и количество банкротств.
Индикатор делового климата в России в июне опустился до самого низкого уровня с весны 2022 года, что свидетельствует об ухудшении экономических настроений среди бизнеса. В то же время в стране растут инфляционные ожидания, увеличивается количество банкротств компаний, а население все более пессимистично оценивает собственное финансовое положение. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
По данным СВР, индикатор делового климата, который рассчитывает центральный банк РФ, в июне снизился до минус 3,6 пункта после 0,9 пункта в мае. Нулевое значение этого показателя является границей между экономическим ростом и спадом, поэтому нынешние данные свидетельствуют о преобладании негативных ожиданий среди бизнеса.
В разведке отмечают, что ухудшились как оценки текущей экономической ситуации, так и прогнозы на будущее. Негативная динамика зафиксирована в большинстве отраслей экономики и среди предприятий разного масштаба – от крупного бизнеса до малого.
Одновременно, по данным российского центробанка, в июле выросли инфляционные ожидания компаний – на 4,4 процентного пункта, до 20,2%. Среди причин называют дефицит топлива, удорожание логистики и рост цен на товары.
Ухудшаются и настроения населения. Опрос "Левада-центра" засвидетельствовал отсутствие оптимизма относительно личного благосостояния и состояния экономики. Индекс потребительских настроений уже год демонстрирует спад и в конце июня опустился ниже отметки в 100 пунктов, которая отделяет оптимистические оценки от пессимистических
В СВР также обратили внимание на ухудшение финансового состояния бизнеса. В первом полугодии количество юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось на 10,8%, а число новых дел о банкротстве – на 20,9%. В то же время количество компаний, которые публично сообщили о намерении начать процедуру банкротства, превысило показатели прошлого года на 43%.
Несмотря на это, российские власти продолжают заявлять об остром дефиците рабочей силы. По словам министра труда РФ Антона Котякова, в течение ближайших шести лет экономике страны понадобится около трех миллионов работников производственных специальностей. В то же время, как отмечает СВР, источники для покрытия такого кадрового дефицита остаются неясными на фоне рекордно низкой безработицы, мобилизации и массовой эмиграции квалифицированных специалистов.
В то же время одним из немногих секторов, который демонстрирует положительную динамику, остается рынок ломбардов. По прогнозам, их прибыль в 2026 году может вырасти на 60%, что, по оценке Службы внешней разведки, является еще одним свидетельством ухудшения финансового положения населения.
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