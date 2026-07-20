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Деловая активность в рф упала до самого низкого уровня с весны 2022 года - СЗР

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Индикатор делового климата в россии в июне снизился до минус 3,6 пункта, что свидетельствует о преобладании негативных ожиданий среди бизнеса. В то же время растут инфляционные ожидания компаний и количество банкротств.

Деловая активность в рф упала до самого низкого уровня с весны 2022 года - СЗР

Индикатор делового климата в России в июне опустился до самого низкого уровня с весны 2022 года, что свидетельствует об ухудшении экономических настроений среди бизнеса. В то же время в стране растут инфляционные ожидания, увеличивается количество банкротств компаний, а население все более пессимистично оценивает собственное финансовое положение. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, индикатор делового климата, который рассчитывает центральный банк РФ, в июне снизился до минус 3,6 пункта после 0,9 пункта в мае. Нулевое значение этого показателя является границей между экономическим ростом и спадом, поэтому нынешние данные свидетельствуют о преобладании негативных ожиданий среди бизнеса.

В разведке отмечают, что ухудшились как оценки текущей экономической ситуации, так и прогнозы на будущее. Негативная динамика зафиксирована в большинстве отраслей экономики и среди предприятий разного масштаба – от крупного бизнеса до малого.

Одновременно, по данным российского центробанка, в июле выросли инфляционные ожидания компаний – на 4,4 процентного пункта, до 20,2%. Среди причин называют дефицит топлива, удорожание логистики и рост цен на товары.

Ухудшаются и настроения населения. Опрос "Левада-центра" засвидетельствовал отсутствие оптимизма относительно личного благосостояния и состояния экономики. Индекс потребительских настроений уже год демонстрирует спад и в конце июня опустился ниже отметки в 100 пунктов, которая отделяет оптимистические оценки от пессимистических

- говорится в сообщении.

В СВР также обратили внимание на ухудшение финансового состояния бизнеса. В первом полугодии количество юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось на 10,8%, а число новых дел о банкротстве – на 20,9%. В то же время количество компаний, которые публично сообщили о намерении начать процедуру банкротства, превысило показатели прошлого года на 43%.

Несмотря на это, российские власти продолжают заявлять об остром дефиците рабочей силы. По словам министра труда РФ Антона Котякова, в течение ближайших шести лет экономике страны понадобится около трех миллионов работников производственных специальностей. В то же время, как отмечает СВР, источники для покрытия такого кадрового дефицита остаются неясными на фоне рекордно низкой безработицы, мобилизации и массовой эмиграции квалифицированных специалистов.

В то же время одним из немногих секторов, который демонстрирует положительную динамику, остается рынок ломбардов. По прогнозам, их прибыль в 2026 году может вырасти на 60%, что, по оценке Службы внешней разведки, является еще одним свидетельством ухудшения финансового положения населения.

россияне массово переходят на наличные из-за войны, отключения интернета и роста налогов19.07.26, 06:39 • 5176 просмотров

Андрей Тимощенков

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