россияне массово переходят на наличные из-за войны, отключения интернета и роста налогов

В России резко выросло использование наличных из-за регулярных отключений мобильного интернета, усиления налоговой нагрузки и замедления экономики на фоне войны против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Центрального банка РФ, пишет УНН.

Детали

По информации издания, с начала года в обращение было введено 1,56 трлн рублей наличными – это самый большой рост за аналогичный период среди всех лет, кроме пандемии COVID-19.

Одной из причин стало регулярное отключение мобильного интернета после атак украинских беспилотников, из-за чего во многих регионах перестают работать безналичные платежи. Кроме того, всё больше предприятий переходят на расчеты наличными, пытаясь уменьшить налоговую нагрузку.

Наличие наличных под рукой дает ощущение контроля и безопасности. Если в городе случится чрезвычайная ситуация, я всё равно смогу купить самое необходимое – рассказала BBC жительница Москвы.

Бизнес всё чаще работает «в тени»

В мае Минэкономики РФ снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,4%. В то же время с января власти повысили ставку НДС с 20% до 22% и расширили круг предприятий, которые должны его уплачивать.

По данным BBC, аптеки, рестораны, салоны красоты и небольшие магазины всё чаще просят клиентов рассчитываться наличными, чтобы скрыть часть доходов и остаться ниже порога налогообложения.

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Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что всё больше компаний выплачивают зарплаты «в конвертах», а наличные не возвращаются в банковскую систему.

Опрос ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» показал, что около 6% предпринимателей уже используют «серые схемы», в том числе скрывают часть выручки или не выдают кассовые чеки.

По данным Центробанка РФ, только в мае россияне сняли с банковских счетов 550 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей – со срочных депозитов, несмотря на высокие депозитные ставки.

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