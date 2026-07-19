россияне массово переходят на наличные из-за войны, отключения интернета и роста налогов
Киев • УНН
С начала года в обращение ввели 1,56 трлн рублей наличными. Причинами стали отключения мобильного интернета и рост налогов.
В России резко выросло использование наличных из-за регулярных отключений мобильного интернета, усиления налоговой нагрузки и замедления экономики на фоне войны против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Центрального банка РФ, пишет УНН.
Детали
По информации издания, с начала года в обращение было введено 1,56 трлн рублей наличными – это самый большой рост за аналогичный период среди всех лет, кроме пандемии COVID-19.
Одной из причин стало регулярное отключение мобильного интернета после атак украинских беспилотников, из-за чего во многих регионах перестают работать безналичные платежи. Кроме того, всё больше предприятий переходят на расчеты наличными, пытаясь уменьшить налоговую нагрузку.
Наличие наличных под рукой дает ощущение контроля и безопасности. Если в городе случится чрезвычайная ситуация, я всё равно смогу купить самое необходимое
Бизнес всё чаще работает «в тени»
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