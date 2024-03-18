Минфин: правительство сократит почти 20 тысяч вакантных должностей в госорганах

Правительство планирует уменьшить количество свободных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, об этом сказал Роман Ермоличев на встрече с Посольством США, пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

15 марта состоялась встреча, на которой Роман Ермоличев и Светлана Воробей встретились с дипломатом по экономическим вопросам Посольства США, Сарой Лонгбрейк, для обсуждения новых условий оплаты труда на государственной службе, финансирования пенсий и социальных выплат, а также реализации Национальной стратегии доходов.

Проанализировав состояние оплаты труда в государственных органах, мы увидели, что в некоторых органах стимулирующие надбавки были неограниченных размеров или отдельным работникам необоснованно установлены слишком большие надбавки. Например, в одном из структурных подразделений ОГА у работника отдела бухгалтерского учета оклад составлял 11 тысяч гривен, а надбавка - 620 %, заработная плата этого работника росла автоматически в 6 раз. Поэтому Правительство в 2024 году реализовало реформу оплаты труда, введя новую грейдовую систему должностных окладов в органах государственной власти - прокомментировал заместитель министра финансов.

Ермоличев добавил, что правительство приняло решение с 1 апреля сократить вакантные штатные должности в системе государственных органов на 19,3 тыс. должностей:

"Вакантные должности по системе оплаты труда, действовавшей в 2023 году и ранее, имели важную роль для министерств. Ведь, когда в министерствах было значительное количество вакансий, а фонд оплаты труда считался по предельной численности, это создавало предпосылки его экономии и приводило к выплатам большей заработной платы. Поэтому Правительство исправило такую ситуацию".

Напомним,

Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США Роберт Нидем обсудили антикоррупционные усилия Украины с представителями общественных организаций.