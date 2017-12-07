Минфин раздражают вопросы о лотереях

Вчера на заседании Бюджетного комитета Верховной Рады Марченко так и не смог назвать второго претендента на лотерейную лицензию, поступления от которого уже заложены в проект государственного бюджета на 2018 год.

“В письме Минфина мы вам уже все четко объяснили, а вы постоянно торпедируете, рассказываете там что-то о лотереях. Мы вам все четко написали, так что читайте письма Минфина”, — отметил он.

Напомним, именно в этом письме Минфина говорится о загадочном втором претнденте, который должен купить лотерейную лицензию.

Попытки определить потенциального игрока рынка вывели Марченко и вместо ответа на вопрос, он решил обвинить журналистов в тенизации рынка.

“Вот будет лотерейный рынок, закон в Раде, тогда будет хоть две, кто три компании, нам не важно. А то, что сейчас происходит, и с вашей поддержкой в ​​том числе, — это называется тенизация рынка. Все мои аргументы в письме”, — сказал замминистра.

Редакция УНН проанализировала, что именно заместитель министра мог иметь в виду, говоря о содействии “тенизации рынка”.

В феврале 2017 года редакция УНН сообщала о том, что все действующие операторы лотерей (“УНЛ”, “М.С.Л.” и “Патриот”) четыре года работают с просроченными лицензиями, потому Минфин отказывается разрабатывать им новые лицензионные условия. Позиция министра Александра Данилюка тогда заключалась в том, что действующий закон их не устраивает, а те, которые их устраивают, а не принйняла Верховная Рада.

“ВР не смогла принять ни один из законов. Мы работали над различными вариантами здесь. И они также не были поддержаны и это, к сожалению, реальность. Уже много лет требуют от нас выдать лицензии, но если вы считаете, что выдавать лицензии по действующему законодательству за одну гривну это решение, которое идет на пользу людям, то это неправильно”, — отметил Данилюк.

Впрочем, впоследствии министр изменил свое мнение, а возглавляемое им ведомство все же разработало новые лицензионные условия, которые были опубликованы в мае текущего года. Анализ этого документа удивил не только действующих игроков рынка и экспертов, но и органы государственной власти, в частности АМКУ, Госказначейство, Министерство экономического развития и торговли, а также Национальный банк Украины.

Дело в том, что Минфин придумал, что на рынке, где сегодня работают три лотерейные операторы, должен остаться только один, а именно приближенный к нардепу от БПП Александра Третьякова “УНЛ” (Украинские национальные лотереи). Вероятно, скрывая схемы моноплизации лотерейного рынка, проводить лотереи было формально предложено государственным банкам.

Формально, потому что сразу против этого выступили в НБУ, заявив, что лотерейная деятельность, которая является рискованной по своей сути, может негативно отразиться на банковской сфере в целом и каждом клиенте отдельно. Такое заявление НБУ было прогнозируемым — почти нигде в мире банки не занимаются лотереями, а, следовательно, в преддверии публикации лицензионных условий Минфин имел возможность уточнить позицию главного регулятора. Но этого не сделал, а НБУ таки официально предупредило, что банки не будут заниматься лотереями — так, “УНЛ” остался неприкрытым претендентом на монополиста рынка.

Сомнительно, по оценке экспертов, выглядят также расчеты Минфина по поступлению средств в бюджет от лотерейной деятельности. В проект Государственного бюджета на 2018 год заложено 1,9 млрд грн поступлений. Но если на рынке останется только один “УНЛ”, который платит около 10 млн грн налогов в год, где возьмутся остальные средства, которые, вероятно, уже определены в статье расходов того же бюджета.

Но главный вопрос, на который обращают внимание эксперты и участники рынка: предложения Минфина создают условия для легализации “одноруких бандитов” под видом лотерей. Речь идет о так называемых лотерейных терминалах самообслуживания (ЛТС), которые внешне очень напоминают автоматы, однако отличаются программным обеспечением.

По словам представителей лотерейной индустрии, превратить ЛТС на автомат очень легко при отсутствии сертифицированного программного обеспечения, которое Минфин почему-то не требует от игроков рынка.

Напомним, компанию “УНЛ”, которую тянут на монополиста рынка, — неоднократно уличали в организации азартных игр под видом лотерей, в том числе “Фаворит”. Эту же компанию обвиняли в уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба бюджету Украины.

Недавно что-то подобное на игровые автоматы появилось в супермаркетах столицы. Автоматы под названием “Промо Kiosk” установлены в людном месте. Для того, чтобы испытать свою удачу, жителям и гостям столицы нужно пополнить данное устройство на 50 грн. Несмотря на указанное ограничение “18+”, доступ к однорукому бандиту имеют все возрастные категории.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на данные устройства.

По неподтвержденным данным пользователей соцсетей, автоматы могут принадлежать одному из крупнейших операторов лотерей “УНЛ” (Украинская национальная лотерея). К слову, точки “УНЛ” были обнаружены в древнем костеле на Западной Украине.

Кроме того, “готовый” бизнес с игровыми автоматами можно приобрести на электронной площадке olx. Стоимость укомплектованного “однорукими бандитами” зала составляет 5 тыс. долл. В частности, такой бизнес можно приобрести в Одессе. Покупателю гарантируется работа клуба под вывеской “УНЛ” .

Интересно, что до 2015 года “УНЛ” принадлежал иностранным инвесторам. После смены власти в стране, “УНЛ” перешел в другие руки, которых некоторые СМИ называют рейдерами. С тех пор владельцем компании официально стал тернопольской велотренер Роман Зенё.

Неофициально — компанию стали связывать с нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкин и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом.

По данным СМИ, Белоус мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.