Мінфін дратують питання про лотереї

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 175208 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 178453 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 309812 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 217137 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 320522 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 212061 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238089 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254429 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246692 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136305 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 61219 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 54713 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 140969 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 47994 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 51667 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 140969 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 175222 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 309827 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 320534 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100839 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88376 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124501 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141747 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147066 перегляди
Актуальне
Мінфін дратують питання про лотереї

Мінфін дратують питання про лотереї

Київ • УНН

 • 20317 перегляди

Заступника міністра фінансів України Сергія Марченка дратують уточнюючі питання щодо скандального сценарію монополізації лотерейного ринку.

Учора на засіданні Бюджетного комітету Верховної Ради Марченко так і не зміг назвати другого претендента на лотерейну ліцензію, надходження від якого вже закладено в проект Державного бюджету на 2018 рік.

“У листі Мінфіну ми вам уже все чітко пояснили, а ви постійно торпедуєте, розказуєте там щось про лотереї. Ми вам все чітко написали, так що читайте листи Мінфіну”, — зазначив він.

Нагадаємо, саме у цьому листі Мінфіну йдеться про загадкового другого претндента, який має купити лотерейну ліцензію. 

Спроби визначити потенційного гравця ринку роздратували Марченка і замість відповіді на запитання, він вирішив звинуватити журналістів у тенізації ринку.

“От буде лотерейний ринок, закон у Раді, тоді буде хоч дві, хто три компанії, нам не важливо. А те, що зараз відбувається, і з вашою підтримкою в тому числі, — це називається тінізація ринку. Всі мої аргументи у листі”, — сказав заступник міністра.

Редакція УНН проаналізувала, що саме заступник міністра міг мати на увазі, говорячи про сприяння “тенізації ринку”.

У лютому 2017 року редакція УНН повідомляла про те, що усі діючі оператори лотерей (“УНЛ”, “М.С.Л.” і “Патріот”) чотири роки працюють із просроченими ліцензіями, бо Мінфін відмовляється розробляти їм нові ліцензійні умови. Позиція міністра Олександра Данилюка тоді полягала у тому, що діючий закон їх не влаштовує, а ті, які їх влаштовують, не принйняла Верховна Рада.

“ВР не змогла прийняти жоден із законів. Ми працювали над різними варіантами тут. І вони також не були підтримані і це, на жаль, реальність. Вже дуже багато років вимагають від нас видати ліцензії, але якщо ви вважаєте, що видавати ліцензії за чинним законодавством за одну гривню це є рішення, яке йде на користь людям, то це неправильно”, — зазначив Данилюк. 

Втім, згодом міністр змінив свою думку, а очолюване ним відомство все ж таки розробило нові ліцензійні умови, які були опубліковані у травні поточного року. Аналіз цього документу здивував не лише діючих гравців ринку та експертів, але й органи державної влади, зокрема АМКУ, Держказначейство, Міністерство економічного розвитку та торгівлі, а також Національний банк України.

Річ у тім, що Мінфін придумав, що на ринку, де сьогодні працюють три лотерейні оператори, має залишитися лише один, а саме наближений до нардепа від БПП Олександра Третьякова “УНЛ” (Українські національні лотереї). Ймовірно, приховуючи схеми моноплізації лотерейного ринку, проводити лотереї було формально запропоновано державним банкам.

Формально, тому що одразу проти цього виступили в НБУ, заявивши, що лотерейна діяльність, яка є ризикованою за своєю суттю, може негативно відобразитися на банківській сфері загалом та кожному клієнту окремо. Така заява НБУ була прогнозована — майже ніде в світі банки не займаються лотереями, а отже напередодні публікації ліцензійних умов Мінфін мав змогу уточнити позицію головного регулятора. Але цього не зробив, а НБУ таки офіційно попередило, що банки не займатимуться лотереями — тож, “УНЛ” залишився неприкритим претендентом на монополіста ринку.

Сумнівно, за оцінкою експертів, виглядають також розрахунки Мінфіну щодо надходження коштів до бюджету від лотерейної діяльності. У проект Державного бюджету на 2018 рік закладено 1,9 млрд грн надходжень. Але якщо на ринку залишиться лише один “УНЛ”, який сплачує близько 10 млн грн податків на рік, де візьметься решта коштів, які, ймовірно, вже визначені у статті видатків того самого бюджету.

Але головне питання, на яке звертають увагу експерти та учасники ринку: пропозиції Мінфіну створюють умови для легалізації “одноруких бандитів” під виглядом лотерей. Йдеться про так звані лотерейні термінали самообслуговування (ЛТС), які зовні дуже нагадають автомати, проте різняться програмним забезпеченням.

За словами представників лотерейної індустрії, перетворити ЛТС на автомат дуже легко за умови відсутності сертифікованого програмного забезпечення, яке Мінфін чомусь не вимагає від гравців ринку.

Нагадаємо, компанію “УНЛ”, яку тягнуть на монополіста ринку — неодноразо викривали в організаціі азартних ігор під виглядом лотерей, зокрема “Фавориту”. Цю ж компанію звинувачували в ухилянні податків та завданні збитків бюджету України.

Нещодавно щось подібне на гральні автомати з’явилося в супермаркетах столиці. Автомати під назвою “Промо Kiosk” встановлені в людному місці. Для того, щоб випробувати свою удачу, жителям і гостям столиці треба поповнити даний пристрій на 50 грн. Незважаючи на зазначене обмеження “18+”, доступ до однорукого бандита мають всі вікові категорії.

Користувачі соцмереж з іронією відреагували на дані пристрої.

За непідтвердженими даними користувачів соцмереж, автомати можуть належати одному з найбільших операторів лотерей “УНЛ” (Українська національна лотерея). До слова, точки “УНЛ” були виявлені в древньому костелі на Західній Україні.

Крім того, “готовий” бізнес з ігровими автоматами можна придбати на електронному майданчику olx. Вартість укомплектованого “однорукими бандитами” залу становить 5 тис. дол. Зокрема, такий бізнес можна придбати в Одесі. Покупцеві гарантується робота клубу під вивіскою “УНЛ”

Цікаво, що до 2015 року “УНЛ” належав іноземним інвесторам. Після зміни влади в країні, “УНЛ” перейшов в інші руки, яких деякі ЗМІ називають рейдерами. Відтоді власником компанії офіційно став тернопільський велотренер Роман Зеньо.

Неофіційно — компанію стали пов’язувати з нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом.

За даними ЗМІ, Білоус міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85