Минфин подробно обсуждает с миссией МВФ пенсионную реформу - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство финансов Украины подробно обсуждает с миссией Международного валютного фонда проект пенсионной реформы и после его согласования с Фондом передаст на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сказал на брифинге министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
“Не техническая миссия находится здесь, а находится миссия МВФ во главе с главой миссии Рон ван Роденом. Мы обсуждаем сейчас вопрос и пенсионной реформы достаточно подробно, и других реформ, которые сейчас стоят на повестке дня, в частности, и реформы ГФС”, — сказал он.
По словам А.Данилюка, вместе с миссией МВФ анализируют пенсионную реформу и согласованный вариант будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.
“Я думаю, что достаточно скоро мы эту работу завершим”, — уточнил он.
“Я надеюсь, что мы все позиции согласуем к моменту завершения работы миссии”, — добавил министр.
Напомним, глава миссии МВФ заявил, что Фонд будет поддерживать реформы украинского правительства.