Мінфін детально обговорює з місією МВФ пенсійну реформу - О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство фінансів України детально обговорює з місією Міжнародного валютного фонду проект пенсійної реформи і після його узгодження з Фондом передасть на розгляд Верховної Ради. Про це сказав на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Не технічна місія знаходиться тут, а перебуває місія МВФ на чолі з главою місії Роном ван Роденом. Ми обговорюємо зараз питання і пенсійної реформи досить детально, й інших реформ, які зараз стоять на порядку денному, зокрема, і реформи ДФС", - сказав він.
За словами О.Данилюка, разом з місією МВФ аналізують пенсійну реформу й узгоджений варіант буде поданий на розгляд Верховної Ради.
"Я думаю, що досить скоро ми цю роботу завершимо", - уточнив він.
"Я сподіваюся, що ми всі позиції узгодимо до моменту завершення роботи місії", - додав міністр.
Нагадаємо, глава місії МВФ заявив, що Фонд підтримуватиме реформи українського уряду.