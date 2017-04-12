Мінфін детально обговорює з місією МВФ пенсійну реформу - О.Данилюк

"Не технічна місія знаходиться тут, а перебуває місія МВФ на чолі з главою місії Роном ван Роденом. Ми обговорюємо зараз питання і пенсійної реформи досить детально, й інших реформ, які зараз стоять на порядку денному, зокрема, і реформи ДФС", - сказав він.

За словами О.Данилюка, разом з місією МВФ аналізують пенсійну реформу й узгоджений варіант буде поданий на розгляд Верховної Ради.

"Я думаю, що досить скоро ми цю роботу завершимо", - уточнив він.

"Я сподіваюся, що ми всі позиції узгодимо до моменту завершення роботи місії", - додав міністр.

Нагадаємо, глава місії МВФ заявив, що Фонд підтримуватиме реформи українського уряду.