Минфин Беларуси оценил потери страны от налогового маневра России в 10 млрд долларов

"Самый негативный сценарий: стороны не договорились и разошлись по своим комнатам, мы начинаем нести убытки. Тогда в течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. 3 млрд — выпадающие доходы бюджета (от экспортных пошлин). 6 млрд — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов“,— цитирует господина Белковца издание Tut.by.

При этом замглавы беларусского Минфина выразил уверенность, что “такого не будет” и страны договорятся о компенсационных мерах. Кроме того, по его словам, негативное влияние на экономику может быть минимизировано за счет уменьшения объемов переработки нефти, а потери доходов бюджета — за счет сокращения расходов.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в частности России, на территории своей страны. Об этом он заявил на встрече с группой американских аналитиков.