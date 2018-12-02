Мінфін Білорусі оцінив втрати країни від податкового маневру Росії в 10 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Білорусь за шість років може втратити близько 10 млрд доларів через податковий маневр в Росії, якщо сторони не домовляться про компенсації, заявив заступник міністра фінансів Андрій Белковец на форумі для іноземних інвесторів BelarusCrossway’18, інформує УНН з посиланням на Tut.by.
“Найбільш негативний сценарій: сторони не домовилися і розійшлися по своїх кімнатах, ми починаємо нести збитки. Тоді протягом шести років глобальні втрати для Білорусі складуть близько 10 млрд доларів. 3 млрд — доходи, що випадають бюджету (від експортних мит). 6 млрд — погіршення економіки двох нафтопереробних заводів”, - цитує пана Білківці видання Tut.by.
При цьому заступник глави білоруського Мінфіну висловив впевненість, що “такого не буде” і країни домовляться про компенсаційні заходи. Крім того, за його словами, негативний вплив на економіку може бути мінімізовано за рахунок зменшення обсягів переробки нафти, а втрати доходів бюджету — за рахунок скорочення витрат.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить необхідності у створенні військових баз інших держав, зокрема Росії, на території своєї країни. Про це він заявив на зустрічі з групою американських аналітиків.