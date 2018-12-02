Мінфін Білорусі оцінив втрати країни від податкового маневру Росії в 10 млрд доларів

“Найбільш негативний сценарій: сторони не домовилися і розійшлися по своїх кімнатах, ми починаємо нести збитки. Тоді протягом шести років глобальні втрати для Білорусі складуть близько 10 млрд доларів. 3 млрд — доходи, що випадають бюджету (від експортних мит). 6 млрд — погіршення економіки двох нафтопереробних заводів”, - цитує пана Білківці видання Tut.by.

При цьому заступник глави білоруського Мінфіну висловив впевненість, що “такого не буде” і країни домовляться про компенсаційні заходи. Крім того, за його словами, негативний вплив на економіку може бути мінімізовано за рахунок зменшення обсягів переробки нафти, а втрати доходів бюджету — за рахунок скорочення витрат.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить необхідності у створенні військових баз інших держав, зокрема Росії, на території своєї країни. Про це він заявив на зустрічі з групою американських аналітиків.