Минэнергоугля предложило запретить импорт энергетического угля из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что министерство подало в Кабинет министров проект решения о запрете импорта энергетического угля из России. Об этом он сказал журналистам в среду, передает УНН.
"Министерство подало в Кабмин документы, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - сказал он.
Напомним, Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год.
Как сообщал УНН, запасы угля антрацитовой и газовой групп на украинских ТЭС состоянию на 18 апреля составили около 1,856 млн тонн.