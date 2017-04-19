Минэнергоугля предложило запретить импорт энергетического угля из РФ

"Министерство подало в Кабмин документы, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - сказал он.

Напомним, Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год.

Как сообщал УНН, запасы угля антрацитовой и газовой групп на украинских ТЭС состоянию на 18 апреля составили около 1,856 млн тонн.