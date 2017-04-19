Міненерговугілля запропонувало заборонити імпорт енергетичного вугілля з РФ

"Міністерство подало до Кабміну документи, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля", - сказав він.

Нагадаємо, Україна планує закуповувати у США близько 4 млн тонн антрацитового вугілля на рік.

Як повідомляв УНН, запаси вугілля антрацитової та газової груп на українських ТЕС станом на 18 квітня становили близько 1,856 млн тонн.