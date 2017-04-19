Міненерговугілля запропонувало заборонити імпорт енергетичного вугілля з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що міністерство подало до Кабінету міністрів проект рішення щодо заборони імпорту енергетичного вугілля з Росії. Про це він сказав журналістам у середу, передає УНН.
"Міністерство подало до Кабміну документи, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля", - сказав він.
Нагадаємо, Україна планує закуповувати у США близько 4 млн тонн антрацитового вугілля на рік.
Як повідомляв УНН, запаси вугілля антрацитової та газової груп на українських ТЕС станом на 18 квітня становили близько 1,856 млн тонн.