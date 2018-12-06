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Минэнергоугля предложило повысить цену на уголь госшахт

Киев • УНН

 • 7860 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило повысить цену на уголь государственных шахт на около 10,5% - с 2,535 тыс. грн до 2,8 тыс. грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку). Об этом УНН сообщает со ссылкой на протокол профильного совещания по вопросам определения предельной цены на угольную продукцию.

Минэнергоугля предложило повысить цену на уголь госшахт

"Предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей, который установлен для государственных угольных предприятий на уровне 2 535 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) требует пересмотра... Индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал", - говорится в тексте протокола.

Как отмечается, "присутствующие поддержали предложение о необходимости поднятия индикативной цены 1 тонны угольной продукции с 1 января 2019 года до уровня 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал/кг для ГК ТЭС и ТЭЦ".

"Минэнергоугля с 1 января 2019 года рекомендует повысить для государственных предприятий предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей до 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) с учетом базовых показателей качества", - говорится в тексте протокола.

Согласно тексту протокола, потребность украинских ГК ТЭС и ТЭЦ в 2019 году составляет 28,2 млн тонн угля.

Напомним, на госшахты и зарплаты горнякам выделили полмиллиарда гривен.

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