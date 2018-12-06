Минэнергоугля предложило повысить цену на уголь госшахт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило повысить цену на уголь государственных шахт на около 10,5% - с 2,535 тыс. грн до 2,8 тыс. грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку). Об этом УНН сообщает со ссылкой на протокол профильного совещания по вопросам определения предельной цены на угольную продукцию.
"Предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей, который установлен для государственных угольных предприятий на уровне 2 535 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) требует пересмотра... Индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал", - говорится в тексте протокола.
Как отмечается, "присутствующие поддержали предложение о необходимости поднятия индикативной цены 1 тонны угольной продукции с 1 января 2019 года до уровня 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал/кг для ГК ТЭС и ТЭЦ".
"Минэнергоугля с 1 января 2019 года рекомендует повысить для государственных предприятий предельный уровень цены 1 тонны угольной продукции для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей до 2800 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) с учетом базовых показателей качества", - говорится в тексте протокола.
Согласно тексту протокола, потребность украинских ГК ТЭС и ТЭЦ в 2019 году составляет 28,2 млн тонн угля.
Напомним, на госшахты и зарплаты горнякам выделили полмиллиарда гривен.