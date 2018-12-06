Міненерговугілля запропонувало підвищити ціну на вугілля держшахт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало підвищити ціну на вугілля державних шахт на близько 10,5% - з 2,535 тис. грн до 2,8 тис. грн за тонну (без ПДВ та витрат на транспортування). Про це УНН повідомляє з посиланням на протокол профільної наради з питань визначення граничної ціни на вугільну продукцію.
"Граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей, що встановлений для державних вугільних підприємств на рівні 2 535 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) потребує перегляду... Індикативна ціна 1 тонни вугілля для ГК ТЕС та ТЕЦ України має становити 2 800 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) при середній калорійності українського вугілля газової групи 5200 Ккал", - йдеться у тексті протоколу.
Як зазначається, "присутні підтримали пропозицію щодо необхідності підняття індикативної ціни 1 тонни вугільної продукції з 1 січня 2019 року до рівня 2 800 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) при середній калорійності українського вугілля газової групи 5200 Ккал/кг для ГК ТЕС та ТЕЦ".
"Міненерговугілля з 1 січня 2019 року рекомендує підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тонни вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових електроцентралей до 2 800 грн/т (без ПДВ та витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості", - йдеться у тексті протоколу.
Згідно з текстом протоколу, потреба українських ГК ТЕС і ТЕЦ у 2019 році становить 28,2 млн тонн вугілля.
Нагадаємо, на держшахти і зарплати гірникам виділили півмільярда гривень.