Міненерговугілля запропонувало підвищити ціну на вугілля держшахт

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало підвищити ціну на вугілля державних шахт на близько 10,5% - з 2,535 тис. грн до 2,8 тис. грн за тонну (без ПДВ та витрат на транспортування). Про це УНН повідомляє з посиланням на протокол профільної наради з питань визначення граничної ціни на вугільну продукцію.