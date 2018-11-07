На держшахти і зарплати гірникам виділили півмільярда гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів гривень для підтримки державних шахт. Урядовці схвалили відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми приймаємо низку важливих рішень – наприклад, як перерозподіл коштів для забезпечення інсуліном хворих. Також приймаємо рішення про виділення 500 млн грн на покриття збитків шахт, які є в державній власності, і на виплату заробітних плат", - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, представляючи відповідні документи.
За його словами, це дозволить "виправити ситуацію" із заборгованістю по виплатах заробітних плат шахтарям.
При цьому він зазначив, що у вугільній галузі необхідно робити глибокі реформи, щоб знижувати собівартість видобутку вугілля, яка наразі є вищою за ринкову ціну.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня заборгованість по заробітній платі перед шахтарями становила 488 млн гривень.
У червні в міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що питання погашення заборгованості з зарплат шахтарям може бути вирішене до кінця року.