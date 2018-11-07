На госшахты и зарплаты горнякам выделили полмиллиарда гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о выделении 500 миллионов гривен для поддержки государственных шахт. Чиновники приняли соответствующее решение на сегодняшнем заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы принимаем ряд важных решений - например, как перераспределение средств для обеспечения инсулином больных. Также принимаем решение о выделении 500 млн грн на покрытие убытков шахт, находящиеся в государственной собственности, и на выплату заработных плат", - отметил Премьер министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, представляя соответствующие документы.
По его словам, это позволит "исправить ситуацию" с задолженностью по выплатам заработных плат шахтерам.
При этом он отметил, что в угольной отрасли необходимо делать глубокие реформы, чтобы снижать себестоимость добычи угля, которая сейчас выше рыночной цены.
Напомним, по состоянию на 1 октября задолженность по заработной плате перед шахтерами составляла 488 млн гривен.
В июне в министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что вопрос погашения задолженности по зарплате шахтерам может быть решен до конца года.