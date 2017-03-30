Минэкономразвития презентовало Дорожную карту стратегического развития торговли

“Дорожная карта стратегического развития международной торговли — это один из элементов проекта, который мы презентовали – "Экспортной стратегии Украины". Эта стратегия государства, учитывая отдельные аспекты развития каждого региона, должна состоять из экспортных стратегий регионов, а также из отдельных экспортных стратегий определенных секторов, а затем, соответственно, определенных предприятий”, – сказала замминистра.



По ее словам, сейчас проходит последний этап создания “Экспортной стратегии Украины”.



Также Н.Микольская подчеркнула, что задача Минэкономразвития — доказать, что Украина является надежным торговым партнером.



Напомним, во время презентации проекта “Экспортная стратегия Украины” первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина должна ориентироваться на экспорт не сырьевой, а готовой продукции.