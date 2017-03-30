Минэкономразвития презентовало Дорожную карту стратегического развития торговли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50053 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160991 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117789 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113234 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107196 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103679 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154875 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Минэкономразвития презентовало Дорожную карту стратегического развития торговли

Минэкономразвития презентовало Дорожную карту стратегического развития торговли

Киев  •  УНН

 • 11253 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Важным элементом проекта “Экспортная стратегия Украины”, который недавно презентовало Минэкономразвития, является Дорожная карта стратегического развития международной торговли. Об этом в эфире Громадского радио сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.

“Дорожная карта стратегического развития международной торговли — это один из элементов проекта, который мы презентовали – "Экспортной стратегии Украины". Эта стратегия государства, учитывая отдельные аспекты развития каждого региона, должна состоять из экспортных стратегий регионов, а также из отдельных экспортных стратегий определенных секторов, а затем, соответственно, определенных предприятий”, – сказала замминистра.

По ее словам, сейчас проходит последний этап создания “Экспортной стратегии Украины”.

Также Н.Микольская подчеркнула, что задача Минэкономразвития — доказать, что Украина является надежным торговым партнером.

Напомним, во время презентации проекта “Экспортная стратегия Украины” первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина должна ориентироваться на экспорт не сырьевой, а готовой продукции.

Украинские Национальные Новости

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