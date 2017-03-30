Мінекономрозвитку презентувало Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі

“Дорожня карта стратегічного розвитку міжнародної торгівлі — це один із елементів проекту, який ми презентували — "Експортної стратегії України". Ця стратегія держави, зважаючи на окремі аспекти розвитку кожного регіону, має складатися з експортних стратегій регіонів, а також з окремих експортних стратегій певних секторів, а потім, відповідно, певних підприємств”, — сказала заступник міністра.



З її слів, зараз відбувається останній етап створення “Експортної стратегії України”.



Також Н.Микольська підкреслила, що завдання Мінекономрозвитку — довести, що Україна є надійним торговим партнером.



Нагадаємо, під час презентації проекту “Експортна стратегія України” перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що Україна повинна орієнтуватися на експорт не сировинної, а готової продукції.