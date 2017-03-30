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Мінекономрозвитку презентувало Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі

Мінекономрозвитку презентувало Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Важливим елементом проекту “Експортна стратегія України”, який нещодавно презентувало Мінекономрозвитку, є Дорожня карта стратегічного розвитку міжнародної торгівлі. Про це в ефірі Громадського радіо повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.

“Дорожня карта стратегічного розвитку міжнародної торгівлі — це один із елементів проекту, який ми презентували — "Експортної стратегії України". Ця стратегія держави, зважаючи на окремі аспекти розвитку кожного регіону, має складатися з експортних стратегій регіонів, а також з окремих експортних стратегій певних секторів, а потім, відповідно, певних підприємств”, — сказала заступник міністра.

З її слів, зараз відбувається останній етап створення “Експортної стратегії України”.

Також Н.Микольська підкреслила, що завдання Мінекономрозвитку — довести, що Україна є надійним торговим партнером.

Нагадаємо, під час презентації проекту “Експортна стратегія України” перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що Україна повинна орієнтуватися на експорт не сировинної, а готової продукції.

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