Минэкономразвития подвело итоги экспорта за 2016 год

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53313 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108229 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123619 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182826 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133202 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126629 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118684 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 101001 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 84688 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 98712 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 105330 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 102647 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 132641 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 167677 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 175863 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 171761 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 170681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 120367 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 129684 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 135749 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 135494 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 139758 просмотра
Актуальное
Минэкономразвития подвело итоги экспорта за 2016 год

Минэкономразвития подвело итоги экспорта за 2016 год

Киев  •  УНН

 • 13915 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По итогам 2016 года экспорт товаров составил 36,4 млрд долл, то есть сократился по сравнению с 2015 годом на 4,6% (на 1,8 млрд долл), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Минэкономразвития подвело итоги экспорта Украины за 2016 год. По итогам 2016 года экспорт товаров составил 36,4 млрд долл, то есть сократился по сравнению с 2015 годом на 4,6% (на 1,8 млрд долл). Однако, по сравнению с началом 2016 года происходило существенное замедление темпов падения экспорта. В январе 2016 года этот показатель составлял 31,9% (по сравнению с январем 2015 года) ", - говорится в сообщении.

Негативные тенденции обусловлены нестабильной политико-экономической ситуацией в отдельных районах Луганской и Донецкой областей вследствие продолжения военной агрессии со стороны России; ограниченностью доступа к кредитным ресурсам, системные проблемы развития внешнеэкономической деятельности (возмещение НДС, валютное, таможенное и налоговое регулирование), которые дополнились введением Российской Федерацией эмбарго в отношении украинских продовольственных товаров и ограничений по транзиту через ее территорию.

В то же время, произошло увеличение экспортных поставок продукции АПК и пищевой промышленности на 721,2 млн. долл (на 5%) и легкой промышленности на 63,4 млн. долл (7%), в частности, текстильной одежды на 24,2 млн. долл (на 7, 3%). К сожалению, уменьшение объемов экспорта товаров наблюдалось в металлургическом комплексе (на 1,2 млрд.долл, или на 12,0%), химической промышленности (на 577,1 млн. долл, или на 22,7%); машиностроении (на 439,3 млн. долл. или на 9,2%).

В структуре экспорта товаров за 2016 год наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (42%), продукция металлургии (22,9%) и машиностроение (11,9%).

В экспорте товаров основным торговым партнером Украины остался Европейский Союз, удельный вес которого составил 37,1% (его доля увеличилась на 2,8 процентных пунктов по сравнению с показателем 2015 года). Украинский экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2016 года относительно 2015 года вырос на 3,7% (на 482,5 млн. долл.) И составил 13,5 млрд. долл. Главными статьями экспорта стали продукция АПК и пищевой промышленности (30,5%), металлургического комплекса (22,9%), машиностроение (15,8%), минеральных продуктов (10,8%), древесины и бумажной массы (6, 5%), продукции легкой промышленности (6,0%).

В экспорте товаров в страны ЕС наблюдался рост объемов в большинстве отраслей, за исключением продукции минеральных продуктов и химической промышленности. В 2016 году больше всего в ЕС увеличились поставки различных промышленных товаров (на 149,7 млн. долл), машиностроение (на 125,0 млн долл), древесины и бумаги (на 103,8 млн. долл), продукции легкой промышленности (на 76,4 млн долл) и продукции АПК и пищевой промышленности (на 73,8 млн. долл).

Доля России в украинском экспорте товаров составила 9,9%, что по сравнению с 2015 годом - меньше на 2,8 процентных пункта (в 2015 показатель был 12,7%).

Как сообщал УНН, Украина станет членом Инвестиционного комитета ОЭСР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы