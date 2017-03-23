Минэкономразвития подвело итоги экспорта за 2016 год

"Минэкономразвития подвело итоги экспорта Украины за 2016 год. По итогам 2016 года экспорт товаров составил 36,4 млрд долл, то есть сократился по сравнению с 2015 годом на 4,6% (на 1,8 млрд долл). Однако, по сравнению с началом 2016 года происходило существенное замедление темпов падения экспорта. В январе 2016 года этот показатель составлял 31,9% (по сравнению с январем 2015 года) ", - говорится в сообщении.

Негативные тенденции обусловлены нестабильной политико-экономической ситуацией в отдельных районах Луганской и Донецкой областей вследствие продолжения военной агрессии со стороны России; ограниченностью доступа к кредитным ресурсам, системные проблемы развития внешнеэкономической деятельности (возмещение НДС, валютное, таможенное и налоговое регулирование), которые дополнились введением Российской Федерацией эмбарго в отношении украинских продовольственных товаров и ограничений по транзиту через ее территорию.

В то же время, произошло увеличение экспортных поставок продукции АПК и пищевой промышленности на 721,2 млн. долл (на 5%) и легкой промышленности на 63,4 млн. долл (7%), в частности, текстильной одежды на 24,2 млн. долл (на 7, 3%). К сожалению, уменьшение объемов экспорта товаров наблюдалось в металлургическом комплексе (на 1,2 млрд.долл, или на 12,0%), химической промышленности (на 577,1 млн. долл, или на 22,7%); машиностроении (на 439,3 млн. долл. или на 9,2%).

В структуре экспорта товаров за 2016 год наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (42%), продукция металлургии (22,9%) и машиностроение (11,9%).

В экспорте товаров основным торговым партнером Украины остался Европейский Союз, удельный вес которого составил 37,1% (его доля увеличилась на 2,8 процентных пунктов по сравнению с показателем 2015 года). Украинский экспорт товаров в страны ЕС по итогам 2016 года относительно 2015 года вырос на 3,7% (на 482,5 млн. долл.) И составил 13,5 млрд. долл. Главными статьями экспорта стали продукция АПК и пищевой промышленности (30,5%), металлургического комплекса (22,9%), машиностроение (15,8%), минеральных продуктов (10,8%), древесины и бумажной массы (6, 5%), продукции легкой промышленности (6,0%).

В экспорте товаров в страны ЕС наблюдался рост объемов в большинстве отраслей, за исключением продукции минеральных продуктов и химической промышленности. В 2016 году больше всего в ЕС увеличились поставки различных промышленных товаров (на 149,7 млн. долл), машиностроение (на 125,0 млн долл), древесины и бумаги (на 103,8 млн. долл), продукции легкой промышленности (на 76,4 млн долл) и продукции АПК и пищевой промышленности (на 73,8 млн. долл).

Доля России в украинском экспорте товаров составила 9,9%, что по сравнению с 2015 годом - меньше на 2,8 процентных пункта (в 2015 показатель был 12,7%).

Как сообщал УНН, Украина станет членом Инвестиционного комитета ОЭСР.